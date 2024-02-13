В Госдуме одобрили право ЦБ ограничивать выдачу ипотечных кредитов
Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, позволяющий Банку России с 1 июля ограничивать выдачу ипотечных кредитов гражданам. Об этом сообщает «РИА Новости».
Законопроект был инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Он пояснил, что инициатива позволит регулятору ограничить доли предоставляемых кредитов, обеспеченных залогом зданий, сооружений, земельных участков, объектов незавершенного строительства, а также машиномест.
Инициатива призвана предотвратить рост закредитованности граждан и накопление рисков банками и микрофинансовыми организациями. Ее вынесут на обсуждение Госдумы 15 февраля.
Ранее сообщалось, что законодатели также намерены упростить для россиян механизм самозапрета на кредиты. Потребитель сможет бесплатно и в любой момент времени ввести или снять для себя запрет на выдачу кредитов на портале «Госуслуги», передает «Радиоточка НСН».
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