В Госдуме одобрили право ЦБ ограничивать выдачу ипотечных кредитов

Законопроект был инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Он пояснил, что инициатива позволит регулятору ограничить доли предоставляемых кредитов, обеспеченных залогом зданий, сооружений, земельных участков, объектов незавершенного строительства, а также машиномест.

Инициатива призвана предотвратить рост закредитованности граждан и накопление рисков банками и микрофинансовыми организациями. Ее вынесут на обсуждение Госдумы 15 февраля.

Ранее сообщалось, что законодатели также намерены упростить для россиян механизм самозапрета на кредиты. Потребитель сможет бесплатно и в любой момент времени ввести или снять для себя запрет на выдачу кредитов на портале «Госуслуги», передает «Радиоточка НСН».

