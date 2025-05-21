Египет, Турцию и Таиланд назвали самыми опасными для россиян странами
Туроператоры назвали Таиланд, Турцию и Египет самыми опасными для россиян направлениями, сообщил aif.ru.
Уточняется, что эти государства наиболее часто фигурируют в страховых обращениях, связанных как с заражением опасными заболеваниями, так и с получением травм. Туроператоры отметили, что особенно опасны подводные прогулки в батискафах и купания с акулами.
Также опасность для путешественников представляют горные перевалы и Непал. Здесь часто происходят несчастные случаи, аварии и стихийные бедствия.
Туроператоры посоветовали отдыхающим оформлять расширенную страховку, предварительно предупредив страховщиков, что путешествие подразумевает экстремальные виды отдыха.
Ранее юрист в сфере туризма Игорь Косицын заявил, что четырехлетний ребенок из России погиб на территории отеля Xanadu Makadi Bay в Египте после падения с высоты около шести метров. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru