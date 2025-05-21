В Иране казнили напавшего на посольство Азербайджана в 2023 году
Напавшего на посольство Азербайджана в Тегеране в январе 2023 года казнили в Иране. Об этом сообщило агентство IRIB.
В 2023-м мужчина с автоматом Калашникова напал на азербайджанское посольство в Иране. В результате погиб начальник службы безопасности, два сотрудника службы пострадали.
«Сегодня утром был приведен в исполнение приговор напавшему на посольство Азербайджанской Республики», - отмечает IRIB.
В апреле официальный представитель судебной власти Ирана Асгар Джахангир сообщил о завершении подготовки к казни напавшего на диппредставительство. Чтобы исполнить приговор, родственники или представители осужденного должны были подать соответствующее ходатайство в органы судебной власти.
Ранее в американском штате Южная Каролина казнили 67-летнего Брэда Сигмона, который в 2001 году убил родителей девушки, которую собирался похитить, отмечает РЕН ТВ.
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