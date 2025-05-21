При взрыве газа в доме в Ставрополе повредились несущие конструкции
Несущие конструкции дома в Ставрополе, где произошел взрыв газа, получили повреждения. Об этом сообщило управление МЧС по региону.
Как отметил глава управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ведомства Владимир Дудко, в здании повреждены «несущие конструкции, оконные проемы и дверные проемы на лестничной площадке». Также получили повреждения четыре квартиры и более 20 автомобилей.
Ранее в жилом многоэтажном доме на улице Тухачевского в Ставрополе прогремел взрыв. Предварительно, причиной ЧП стала неисправность газового котла, пишет RT. В результате пострадали три человека.
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