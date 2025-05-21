Жителя Татарстана задержали за подготовку диверсии с БПЛА на заводе в Казани
Жителя Татарстана, который под кураторством Киева готовил диверсию на заводе в Казани, задержали в республике. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.
По данным ведомства, злоумышленник 2000 года рождения под кураторством неустановленного представителя Украины для осуществления диверсий обучился основам конспирации и изучал способы изготовления бомб.
«Одновременно с этим в период с февраля по октябрь 2024 года злоумышленник подготавливал диверсию с использованием беспилотного летательного аппарата на одном из заводов Казани», - указали в ФСБ.
Против мужчины возбудили уголовное дело по статьям о покушении на диверсию и обучении в целях диверсионной деятельности.
Ранее ФСБ задержала россиянина, который передавал Киеву сведения об объектах ПВО в Калужской области и изучал управление ударными дронами, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru