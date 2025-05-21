Жителя Татарстана задержали за подготовку диверсии с БПЛА на заводе в Казани

Жителя Татарстана, который под кураторством Киева готовил диверсию на заводе в Казани, задержали в республике. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.

По данным ведомства, злоумышленник 2000 года рождения под кураторством неустановленного представителя Украины для осуществления диверсий обучился основам конспирации и изучал способы изготовления бомб.

«Одновременно с этим в период с февраля по октябрь 2024 года злоумышленник подготавливал диверсию с использованием беспилотного летательного аппарата на одном из заводов Казани», - указали в ФСБ.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статьям о покушении на диверсию и обучении в целях диверсионной деятельности.

Ранее ФСБ задержала россиянина, который передавал Киеву сведения об объектах ПВО в Калужской области и изучал управление ударными дронами, пишет RT.

