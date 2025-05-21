Губернатор: Мобильный интернет в Липецкой области отключили военные
Решение о временном отключении мобильного интернета в Липецкой области было принято военными и продиктовано целями безопасностями — лишь за минувшую ночь силами ПВО над российскими регионами было сбито 127 вражеских БПЛА. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Игорь Артамонов.
По словам главы области, как только позволит обстановка, доступ к мобильному интернету восстановят. При этом подключения по Wi-Fi и стационарный интернет функционируют в штатном режиме.
Мобильный интернет в регионе был отключен вечером 20 мая после объявления желтого уровня угрозы. Перебои возобновились 21 мая в регионе был объявлен желтый уровень угрозы, а в Липецке и Липецкого округе в течение нескольких минут действовал красный уровень.
Ранее на перебои в работе мобильных операторов МТС, «Билайн» и Т2 пожаловались жители Подмосковья, Владимирской и Липецкой областей. Кроме того, сообщения о сбоях поступали от абонентов «Мегафона» в Липецкой области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Китай выразил недовольство и «твердое несогласие» с необоснованными санкциями ЕС
- При взрыве газа в доме в Ставрополе повредились несущие конструкции
- Путин поручил разработать программу восстановления храмов в Курской области
- Выставка картин дипломатов «Краски мира» открылась в Третьяковке
- Египет, Турцию и Таиланд назвали самыми опасными для россиян странами
- Умер четырехкратный чемпион РФ по боксу Александр Шкаликов
- Жителя Татарстана задержали за подготовку диверсии с БПЛА на заводе в Казани
- АТОР назвал чаще всего одобрявшие шенген россиянам страны в 2024 году
- Документальный фильм Маши Чёрной «Осколки» получил награду Doc Alliance
- В Иране казнили напавшего на посольство Азербайджана в 2023 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru