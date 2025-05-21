Губернатор: Мобильный интернет в Липецкой области отключили военные

По словам главы области, как только позволит обстановка, доступ к мобильному интернету восстановят. При этом подключения по Wi-Fi и стационарный интернет функционируют в штатном режиме.

Мобильный интернет в регионе был отключен вечером 20 мая после объявления желтого уровня угрозы. Перебои возобновились 21 мая в регионе был объявлен желтый уровень угрозы, а в Липецке и Липецкого округе в течение нескольких минут действовал красный уровень.

Ранее на перебои в работе мобильных операторов МТС, «Билайн» и Т2 пожаловались жители Подмосковья, Владимирской и Липецкой областей. Кроме того, сообщения о сбоях поступали от абонентов «Мегафона» в Липецкой области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

