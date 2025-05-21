Документальный фильм Маши Чёрной «Осколки» получил награду Doc Alliance
Документальная лента «Осколки» российского режиссера Маши Чёрной в Каннах была удостоена награды Doc Alliance за лучший полнометражный документальный фильм года, сообщает Бюллетень кинопрокатчика.
В 2024 году эта картина завоевала также Гран-при DocLisboa. В центре сюжета – история потерь и расставаний, героини фильма, которые она переживает с весны 2022 года. Режиссеру была вручена премии в размере €5 тысяч для съемок нового фильма.
Ранее режиссер Кирилл Серебренников представил фильм в Каннах с орденом Почетного легиона Франции, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru