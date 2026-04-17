В Госдуме не ждут «миллиардов» от россиян из-за контроля их переводов
Усиленный контроль налоговой из-за переводов на карты глобально ничего не изменит, сказал НСН Евгений Федоров.
Новая мера контроля за поступлениями физлиц не добавит миллиарды рублей в бюджет, поскольку в России не так много неплательщиков налогов, заявил в беседе с НСН член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров.
С 2027 года неподтвержденные безналичные доходы свыше 2,4 млн рублей в год могут автоматически попасть под контроль налоговых органов, пишут «Известия» со ссылкой на ФНС. Уточнятся, что внимание налоговой привлекут граждане со стабильными поступлениями от 200 тысяч рублей в месяц и выше — фрилансеры, арендодатели, которые не оформлены как самозанятые или ИП, частные специалисты. Эксперты издания допускают, что мера затронет 7-10 млн россиян. Однако Федоров допустил, что новая мера не привлечет существенных доходов в бюджет.
«Ничего нового эта возможная инициатива не принесет. Законопослушные люди и так платят налоги от сдачи квартир. Если кто-то не платит налоги, он де-факто нарушитель закона. Эта мера не изменит решение человека, платить налоги или нет. Просто повысится степень контроля. Мы не считаем, что нарушителей много. Предыдущее администрирование налогов нормально срабатывало. Было несколько кампаний по контролю за теми, кто сдает квартиры. В целом новая мера не сильно добавит поступлений в бюджет. Наверное, поймают еще какое-то количество людей, которые должны объяснятся и перейдут в категорию нормальных налогоплательщиков. Но не считаю, что это будет массовое явление и выявят какие-то миллиарды. Кто-то не платит налоги, но таких людей немного», - объяснил он.
Ранее агент по недвижимости Анна Писанкова сообщила НСН, что государство не «гоняется» за каждым неплательщиком налогов за сдачу квартиры, однако штраф в случае подобных нарушений составит 20% от суммы налога.
