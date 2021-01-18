В Госдуме выступили против ужесточения наказания за неуплату налогов

Депутат Госдумы, председатель Русского экономического общества имени Шарапова Валентин Катасонов в эфире НСН отказался поддержать это предложение.

«Я не поддерживаю ужесточение налоговой ответственности, я считаю, что налоговая нагрузка в России достаточно высокая. Малому бизнесу сейчас, в условиях пандемии, вести бизнес и так нелегко, а потому эта мера выбивается из общего контекста. Другое дело, что можно ставить вопрос о выравнивании ответственности между юрлицами и индивидуальными предпринимателями, тогда это вопрос не ужесточения ответственности, а вопрос приведения в соответствие. Но в любом случае время для такого заявления выбрано не совсем удачно, и этот вопрос нужно отложить на несколько лет», - сказал Катасонов.

Ранее председатель правления Независимого топливного союза Григорий Баженов рассказал в ходе пресс-конференции НСН, что налоговую политику в отношении рынка топлива в России нужно пересматривать.

