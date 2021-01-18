В Госдуме выступили против ужесточения наказания за неуплату налогов
Первый зампредседателя думского комитета по бюджету и налогам в эфире НСН объяснил, что ужесточение наказания за неуплату налогов для физлиц пока преждевременно.
Зампредседателя СКР генерал-полковник юстиции Елена Леоненко сообщила, что ведомство выступает за ужесточение уголовной ответственности для физических лиц, которые уклоняются от уплаты налогов. Леоненко отметила, что срок давности преступлений у индивидуальных предпринимателей, сколько бы они не утаили от казны, составляет всего два года. Поэтому, по ее мнению, уголовная ответственность для физических лиц должна быть ужесточена.
Депутат Госдумы, председатель Русского экономического общества имени Шарапова Валентин Катасонов в эфире НСН отказался поддержать это предложение.
«Я не поддерживаю ужесточение налоговой ответственности, я считаю, что налоговая нагрузка в России достаточно высокая. Малому бизнесу сейчас, в условиях пандемии, вести бизнес и так нелегко, а потому эта мера выбивается из общего контекста. Другое дело, что можно ставить вопрос о выравнивании ответственности между юрлицами и индивидуальными предпринимателями, тогда это вопрос не ужесточения ответственности, а вопрос приведения в соответствие. Но в любом случае время для такого заявления выбрано не совсем удачно, и этот вопрос нужно отложить на несколько лет», - сказал Катасонов.
Ранее председатель правления Независимого топливного союза Григорий Баженов рассказал в ходе пресс-конференции НСН, что налоговую политику в отношении рынка топлива в России нужно пересматривать.
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