СМИ: Санкции не повлияют на курс рубля в среднесрочной перспективе

По его словам, ограничения торговли на Мосбирже не влияют фундаментально на спрос и предложение валюты. Кроме того, в среднесрочной перспективе рубль может даже укрепиться, так как не исключено снижение оттока капитала.

Говоря про курс российской национальной валюты в краткосрочной перспективе, эксперт указал, что «может быть высокая волатильность и широкие спреды в обменниках», однако ситуация нормализуется.

Ранее власти США расширили санкции против России, включив в список, в том числе, Московскую биржу, Национальный расчётный депозитарий и Национальный клиринговый центр, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

