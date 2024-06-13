СМИ: Санкции не повлияют на курс рубля в среднесрочной перспективе
Новые ограничительные меры против России не должны повлиять на курс рубля в среднесрочной перспективе, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на представителя SberCIB Investment Research Юрия Попова.
По его словам, ограничения торговли на Мосбирже не влияют фундаментально на спрос и предложение валюты. Кроме того, в среднесрочной перспективе рубль может даже укрепиться, так как не исключено снижение оттока капитала.
Говоря про курс российской национальной валюты в краткосрочной перспективе, эксперт указал, что «может быть высокая волатильность и широкие спреды в обменниках», однако ситуация нормализуется.
Ранее власти США расширили санкции против России, включив в список, в том числе, Московскую биржу, Национальный расчётный депозитарий и Национальный клиринговый центр, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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