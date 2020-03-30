В Госдуме не исключили льготы для пенсионеров по налогу на вклады

Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов сообщил, что для граждан, которые за долгие годы накопили средства, держат их в банках и рассматривают доход по ним в качестве будущей прибавки к пенсии, может быть введен льготный режим. Об этом сообщил глава комитета Ярослав Нилов.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин предложил ввести 13-процентный налог на доходы физлиц (НДФЛ) с вкладов на сумму более 1 млн рублей. Об этом российский лидер объявил в своем обращении к нации.

По данным экспертов, в основном на депозитах сберегают средства люди пенсионного и предпенсионного возраста. Они считают, что на пенсионеров налог не должен распространяться. Для этого, по их мнению, предложенную президентом планку в один миллион рублей, необходимо поднять, пишут «Известия». В итоге налог превратится плавно превратится в «налог на богатых».