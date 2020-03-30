В Госдуме не исключили льготы для пенсионеров по налогу на вклады
Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов сообщил, что для граждан, которые за долгие годы накопили средства, держат их в банках и рассматривают доход по ним в качестве будущей прибавки к пенсии, может быть введен льготный режим. Об этом сообщил глава комитета Ярослав Нилов.
На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин предложил ввести 13-процентный налог на доходы физлиц (НДФЛ) с вкладов на сумму более 1 млн рублей. Об этом российский лидер объявил в своем обращении к нации.
По данным экспертов, в основном на депозитах сберегают средства люди пенсионного и предпенсионного возраста. Они считают, что на пенсионеров налог не должен распространяться. Для этого, по их мнению, предложенную президентом планку в один миллион рублей, необходимо поднять, пишут «Известия». В итоге налог превратится плавно превратится в «налог на богатых».
Предполагается, что окончательно вопрос введения налога с банковских вкладов будет решен до 20 апреля, отмечает Ura.ru.
На прошлой неделе стало известно, что из-за планируемых изменений многие россияне в спешном порядке начали закрывать свои вклады. Генеральный директор компании Frank Research Group Юрий Грибанов в эфире НСН заявил, что нужно время, чтобы сориентироваться в ситуации и очень скоро всё придет в норму.
«Не вижу серьезных аргументов, чтобы счета начали выводить. Единственное, что может случиться, банкам придется повысить ставку, чтобы компенсировать этот налог. Это повысит стоимость денег и может повлиять на ставки по кредитам, прежде всего, ипотечным», - считает эксперт.
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