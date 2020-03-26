Налог на проценты по вкладам более 1 млн рублей введут в РФ с 2021 года

По словам Силуанова, нововведение не коснется процентных доходов за 2020 год. Впервые уведомления о необходимости уплаты налогов будут произведены в 2022 году по процентным доходам за 2021 год.

Глава Минфина подчеркнул, что налогом будут облагаться именно полученные проценты, а не сама сумма вклада. Сумма процентов на вклады в иностранной валюте будет пересчитываться по курсу ЦБ ежедневно.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал предложенные президентом РФ Владимиром Путиным меры по налогообложению выводимых средств из РФ и процентов по вкладам свыше 1 млн рублей справедливыми. Путин в ходе обрaщение к россиянaм зaявлял, что полученные средствa будут глaвным обрaзом рaсходовaться нa меры поддержки семей с детьми.



