В Госдуме назвали временным отказ Евросоюза от российской нефти

По его словам, отказ от нефти из РФ будет временным и Евросоюза «хватит максимум на несколько месяцев». Он не исключил, что европейские страны будут «закупать санкционную нефть смешанную с разрешённой через посредников».

«Я не исключаю, что появятся серые схемы, и Европа начнет закупать санкционную нефть смешанную с разрешённой через посредников. Только стоить этот товар будет гораздо дороже... Европейское руководство схватится за голову, как только станет очевидным уничтожение собственной экономики», - заключил Бурлаков.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в рамках шестого пакета санкций против России будет предложено поэтапно запретить весь импорт российской нефти в Евросоюз, сообщает RT.