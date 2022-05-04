В Госдуме назвали временным отказ Евросоюза от российской нефти
Депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Бурлаков заявил, что Европа неминуемо столкнётся с негативными экономическими последствиями отказа от российской нефти, сообщает РИА Новости.
По его словам, отказ от нефти из РФ будет временным и Евросоюза «хватит максимум на несколько месяцев». Он не исключил, что европейские страны будут «закупать санкционную нефть смешанную с разрешённой через посредников».
«Я не исключаю, что появятся серые схемы, и Европа начнет закупать санкционную нефть смешанную с разрешённой через посредников. Только стоить этот товар будет гораздо дороже... Европейское руководство схватится за голову, как только станет очевидным уничтожение собственной экономики», - заключил Бурлаков.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в рамках шестого пакета санкций против России будет предложено поэтапно запретить весь импорт российской нефти в Евросоюз, сообщает RT.
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