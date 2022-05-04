В Госдуме назвали временным отказ Евросоюза от российской нефти

Депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Бурлаков заявил, что Европа неминуемо столкнётся с негативными экономическими последствиями отказа от российской нефти, сообщает РИА Новости.

Словакия намерена добиться исключения из эмбарго ЕС на нефть из России

По его словам, отказ от нефти из РФ будет временным и Евросоюза «хватит максимум на несколько месяцев». Он не исключил, что европейские страны будут «закупать санкционную нефть смешанную с разрешённой через посредников».

«Я не исключаю, что появятся серые схемы, и Европа начнет закупать санкционную нефть смешанную с разрешённой через посредников. Только стоить этот товар будет гораздо дороже... Европейское руководство схватится за голову, как только станет очевидным уничтожение собственной экономики», - заключил Бурлаков.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в рамках шестого пакета санкций против России будет предложено поэтапно запретить весь импорт российской нефти в Евросоюз, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЕвросоюзЭмбаргоРоссияНефтьГосдума
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры