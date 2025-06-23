Спасение экономики России доверили искусственному интеллекту и иностранцам

В нынешних условиях экономике необходимы трансформация технологий и инвестиции, заявила спецкору НСН Эльвира Глухова.

Чтобы избежать рецессии и оздоровить бизнес, России нужно провести технологическую трансформацию всей экономики и активно привлекать иностранный капитал. Об этом рассказала основатель профессиональной коллекторской организации «Кредитор», эксперт в области защиты интересов и прав граждан Эльвира Глухова в беседе со спецкором НСН на полях Петербургского международного экономического форума.

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«Наша экономика сейчас переживает структурную трансформацию за счет применения технологий цифровизации и искусственного интеллекта (ИИ). Это должно коснуться всех: сейчас выживет только тот бизнес, кто будет это применять. Сейчас рост возможен только с технологиями будущего, так как существует дефицит кадров. Роботы - это инструмент, они могут упростить процессы, ускорить их, сделать их эффективнее и прозрачнее, но они не заменят человека. Это единственная возможная точка, с помощью которой мы можем перескочить стагнацию и стресс в экономике», — подчеркнула она.
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По ее словам, главная проблема сейчас для российского бизнеса — высокая ключевая ставка и дорогие деньги.

«Эльвира Набиуллина уже говорила, что она не будет делать никаких резких шагов — снижение будет постепенным. Сбер уже ориентируется на тренд по нисходящей, поэтому стоимость денег будет уменьшаться, это основная проблема для современных предпринимателей. У многих бизнесов нет такой доходности, чтобы компенсировать проценты от кредитов. На ситуацию могут положительно повлиять иностранные инвестиции. Бизнесмены из-за рубежа активно участвовали на Петербургском экономическом форуме. Это уже не европейцы, а ребята из Азии, Африки, которые видят здесь перспективы и готовы вкладываться в экономику — партнерство будет только нарастать. Были и представители Ближнего Востока, они очень состоятельные люди, которым интересны наши проекты», — заключила она.

Ранее автор бестселлера «Суперспособности ИИ» Кай-Фу Ли рассказал спецкору НСН, как не потерять работу в будущем из-за ИИ.

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ФОТО: РИА Новости
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