В Госдуме хотят запретить микрофинансовые организации

Фракция «Справедливая Россия» внесла в Госдуму законопроект о запрете работы микрофинансовых организаций (МФО), передает РИА Новости.

«Их надо запретить, потому что из-за этого полукриминального бизнеса страдают сотни тысяч россиян», – приводит агентство слова лидера фракции Сергея Миронова.

Объем выдачи микрозаймов за первое полугодие 2020-го упал до уровня показателей 2018 года. Как сообщил Центробанк, в первый квартал года объем упал на 12%, а во второй — на 24%. Наибольшее сокращение наблюдается в потребительском сегменте: «кредит до зарплаты» и «кредит, погашаемый в рассрочку».

Экономист Денис Ракша в интервью НСН предположил, что причиной тому – длительная самоизоляция, в которой находились россияне из-за пандемии коронавируса.

