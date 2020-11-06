В Госдуме хотят запретить микрофинансовые организации
Фракция «Справедливая Россия» внесла в Госдуму законопроект о запрете работы микрофинансовых организаций (МФО), передает РИА Новости.
«Их надо запретить, потому что из-за этого полукриминального бизнеса страдают сотни тысяч россиян», – приводит агентство слова лидера фракции Сергея Миронова.
Объем выдачи микрозаймов за первое полугодие 2020-го упал до уровня показателей 2018 года. Как сообщил Центробанк, в первый квартал года объем упал на 12%, а во второй — на 24%. Наибольшее сокращение наблюдается в потребительском сегменте: «кредит до зарплаты» и «кредит, погашаемый в рассрочку».
Экономист Денис Ракша в интервью НСН предположил, что причиной тому – длительная самоизоляция, в которой находились россияне из-за пандемии коронавируса.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,7 млн+20 582 / сут.
Умерли
29 887+378 / сут.
Выздоровели
1,3 млн+16 955 / сут.
- Экс-главу Косово Хашима Тачи обвинили в убийствах и пытках
- В Госдуме хотят запретить микрофинансовые организации
- В Дании выявили более 200 случаев передачи коронавируса от норок человеку
- Рядом со школой недалеко от Парижа задержали мужчину с резаком
- В Москве школьница умерла во время урока физкультуры
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru