Микрозаймов выдали меньше, но дело не в финансовой грамотности россиян

Объем выдачи микрозаймов за первое полугодие 2020-го упал до уровня показателей 2018 года. Как сообщил Центробанк, в первый квартал года объем упал на 12%, а во второй — на 24%.

Наибольшее сокращение наблюдается в потребительском сегменте: «кредит до зарплаты» и «кредит, погашаемый в рассрочку».

Экономист Денис Ракша в интервью НСН предположил, что причиной тому – длительная самоизоляция, в которой находились россияне из-за пандемии коронавируса.