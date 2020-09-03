Микрозаймов выдали меньше, но дело не в финансовой грамотности россиян
Экономист Денис Ракша в интервью НСН заявил, что причиной снижения объема выдачи микрозаймов стала многомесячная самоизоляция россиян.
Объем выдачи микрозаймов за первое полугодие 2020-го упал до уровня показателей 2018 года. Как сообщил Центробанк, в первый квартал года объем упал на 12%, а во второй — на 24%.
Наибольшее сокращение наблюдается в потребительском сегменте: «кредит до зарплаты» и «кредит, погашаемый в рассрочку».
Экономист Денис Ракша в интервью НСН предположил, что причиной тому – длительная самоизоляция, в которой находились россияне из-за пандемии коронавируса.
«Сразу исключу вариант, что россияне стали более финансово грамотными. И ответ самый парадоксальный, но лежащий на поверхности: россияне достаточно долго были на карантине. А взять такой заем онлайн, как я знаю, сложно. В МФО обычно хотят посмотреть в глаза, проверить паспорт. А может быть и потому, что банки менее активно кредитовали людей. Как правило, необеспеченные банковские кредиты являются альтернативой микрозаймам», - пояснил эксперт отрасли.
Национальное рейтинговое агентство в августе сообщило, что около 4 млн россиян столкнулись с отказом микрофинансовых организаций в выдаче займа.
По данным бюро кредитных историй «Эквифакс», клиенты МФО по итогам нерабочего апреля просрочили выплаты более чем на 90 дней по 4,5 млн займов. Это более чем 40% от их общего числа и максимальный уровень с 2016 года.
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