В Госдуме хотят увеличить страховку по вкладам до 3 млн рублей
Депутаты от ЛДПР предложили повысить до 3 млн рублей максимальный размер страхового возмещения для вкладчиков, сообщает «Российская газета».
Соответствующий проект закона вносится в Госдуму. По словам парламентариев, инициатива вызвана тем, что выросли цены и зарплаты. При этом существующий предел застрахованной суммы был установлен на уровне 1,4 млн рублей 10 лет назад, и сегодня для укрепления уровня доверия к банковской системе его нужно пересматривать.
В России предрекли дальнейший рост ставок по вкладам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru