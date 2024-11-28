В Госдуме хотят увеличить страховку по вкладам до 3 млн рублей

Депутаты от ЛДПР предложили повысить до 3 млн рублей максимальный размер страхового возмещения для вкладчиков, сообщает «Российская газета».

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Соответствующий проект закона вносится в Госдуму. По словам парламентариев, инициатива вызвана тем, что выросли цены и зарплаты. При этом существующий предел застрахованной суммы был установлен на уровне 1,4 млн рублей 10 лет назад, и сегодня для укрепления уровня доверия к банковской системе его нужно пересматривать.

В России предрекли дальнейший рост ставок по вкладам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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