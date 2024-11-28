В Госдуме хотят увеличить страховку по вкладам до 3 млн рублей

Соответствующий проект закона вносится в Госдуму. По словам парламентариев, инициатива вызвана тем, что выросли цены и зарплаты. При этом существующий предел застрахованной суммы был установлен на уровне 1,4 млн рублей 10 лет назад, и сегодня для укрепления уровня доверия к банковской системе его нужно пересматривать.

В России предрекли дальнейший рост ставок по вкладам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

