Силуанов назвал ценные бумаги и депозиты лучшими инструментами для инвестиций

Он отметил, что депозит является хорошим инструментом, а сейчас ставки такие, что «не каждый бизнес может обеспечить такую доходность». При этом Силуанов рекомендовал гражданам не забывать инвестировать в образование. Кроме того, он выразил уверенность, что молодым людям стоит пробовать свои силы на фондовом рынке и не забывать про программы долгосрочных сбережений.

На мероприятии министр также призвал россиян не рассматривать криптовалюты как источник дополнительного дохода. По словам специалиста, криптовалюты обладают очень большой волатильностью.

Ранее главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров в пресс-центре НСН заявил, что инструментов для инвестиций в РФ не так много, основные – это депозиты и надежные ценные бумаги, передает «Радиоточка НСН».

