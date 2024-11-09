В России предрекли дальнейший рост ставок по вкладам
Финансовые аналитики заявили о дальнейшем увеличении ставок по вкладам, сообщает РИА Новости.
Так, по некоторым данным, к Новому году средний максимум по депозитам может достичь 25-30%.
В пресс-службе ВТБ рассказали изданию, что высокая ключевая ставка продержится достаточно долго, так как об этом же свидетельствуют сигналы Центробанка (ЦБ) на последнем заседании.
При этом отмечается, что россияне стали делать больше накоплений. По информации ВТБ, рынок сбережений физлиц может достигнуть 56,3 триллиона рублей. Эти данные вырастут на 27%, что является абсолютным максимумом. Между тем, представители банка добавили, что рынок сбережений продолжает опережать рынок кредитования.
Ранее Банк России объявил о высокой вероятности повышения ключевой ставки в декабре, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Финансист: Российские банки отказались принимать старые доллары
- В России предрекли дальнейший рост ставок по вкладам
- Рогов: Требования Порошенко к Трампу и Зеленскому являются клоунадой
- МИД Эстонии: В Киеве в дом посла Кольк попал дрон
- СМИ: Депутат Судзуки проведет работу с Исибой для ответа на сигнал Путина
- В Пятигорске произошел взрыв в многоэтажке
- Боец ММА Малыхин проиграл титул One в бою с сенегальцем Кейном
- СМИ сообщили о гибели 21 человека при взрыве на вокзале в Пакистане
- Путин присвоил Пахмутовой звание Героя Труда
- В РФ упразднили оргкомитет по подготовке спортсменов к Олимпиаде и Паралимпиаде
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru