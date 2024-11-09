В России предрекли дальнейший рост ставок по вкладам

Финансовые аналитики заявили о дальнейшем увеличении ставок по вкладам, сообщает РИА Новости.

Так, по некоторым данным, к Новому году средний максимум по депозитам может достичь 25-30%.

В пресс-службе ВТБ рассказали изданию, что высокая ключевая ставка продержится достаточно долго, так как об этом же свидетельствуют сигналы Центробанка (ЦБ) на последнем заседании.