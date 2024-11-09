В России предрекли дальнейший рост ставок по вкладам

Финансовые аналитики заявили о дальнейшем увеличении ставок по вкладам, сообщает РИА Новости.

Так, по некоторым данным, к Новому году средний максимум по депозитам может достичь 25-30%.

В пресс-службе ВТБ рассказали изданию, что высокая ключевая ставка продержится достаточно долго, так как об этом же свидетельствуют сигналы Центробанка (ЦБ) на последнем заседании.

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При этом отмечается, что россияне стали делать больше накоплений. По информации ВТБ, рынок сбережений физлиц может достигнуть 56,3 триллиона рублей. Эти данные вырастут на 27%, что является абсолютным максимумом. Между тем, представители банка добавили, что рынок сбережений продолжает опережать рынок кредитования.

Ранее Банк России объявил о высокой вероятности повышения ключевой ставки в декабре, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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