Новак заявил о необъективности данных МЭА об уровнях добычи нефти
Данные Международного энергетического агентства (МЭА) по производству нефти могут быть необъективными по политическим причинам, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, передает ТАСС.
По его словам, агентство необъективно относится к текущей ситуации, ведь не раз призывало остановить инвестиции в отрасль.
Именно поэтому в ОПЕК отказались использовать предоставляемые МЭА данные, добавил Новак.
Ранее страны ОПЕК+ договорились скорректировать уровни добычи нефти в мае, сообщает пресс-служба ОПЕК. В сообщении говорится, что на министерской конференции было принято решение восстановить добычу нефти в мае на 432 тысячи баррелей в сутки (б/с). Таким образом общий уровень добычи может вырасти до 42,126 млн б/с.
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