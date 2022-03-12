США ввели санкции против Зюганова и Володина

Власти США ввели санкции против спикера Госдумы Вячеслава Володина и главу КПРФ Геннадия Зюганова. Об этом сообщает Минфин страны, передает РИА Новости.

Также в список вошли еще 10 депутатов и 10 членов правления банка ВТБ.

Ранее стало известно, что санкции введены против семьи представителя Кремля Дмитрия Пескова.



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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:Санкции Против РоссииВячеслав Володин
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