США ввели санкции против Зюганова и Володина

Власти США ввели санкции против спикера Госдумы Вячеслава Володина и главу КПРФ Геннадия Зюганова. Об этом сообщает Минфин страны, передает РИА Новости.



Также в список вошли еще 10 депутатов и 10 членов правления банка ВТБ.

Ранее стало известно, что санкции введены против семьи представителя Кремля Дмитрия Пескова.





