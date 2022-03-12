США ввели санкции против Зюганова и Володина
12 марта 202200:21
Власти США ввели санкции против спикера Госдумы Вячеслава Володина и главу КПРФ Геннадия Зюганова. Об этом сообщает Минфин страны, передает РИА Новости.
Также в список вошли еще 10 депутатов и 10 членов правления банка ВТБ.
Ранее стало известно, что санкции введены против семьи представителя Кремля Дмитрия Пескова.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru