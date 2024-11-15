В Гильдии риелторов объяснили, почему ждать падения цен на квартиры не нужно

«Ждать падения цены не нужно. Более того, сегодня потенциал к росту больше, чем к падению, на фоне дефицита покупателей есть дефицит предложение. Невозможно выбрать нормальную квартиру, поскольку продавцы ушли с рынка продажи в аренду. Ставки по ней растут, потому что покупатели, которые не могут купить квартиру в ипотеку, пришли на рынок аренды снимать жилье. Цены на аренде выросли на 30%. На мой взгляд, дальше они не будут расти, потому что в 2025 году произойдет определенный выброс квартир, которые покупались в 2023 году по льготной ипотеке», - заявил он.

Ранее член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Константин Крохин сообщил «Радиоточке НСН», что ипотечная ставка, которую банки сегодня предлагают россиянам, лишает граждан страны возможности купить жилье.

