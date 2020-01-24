В Германии призвали отменить санкции против России

Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что санкции в отношении России необходимо отменить. По его словам, они ничего не принесли и только ударили по экономике Германии. Такое мнение политик высказал в интервью немецкому таблоиду Bild.