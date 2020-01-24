В Германии призвали отменить санкции против России
Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что санкции в отношении России необходимо отменить. По его словам, они ничего не принесли и только ударили по экономике Германии. Такое мнение политик высказал в интервью немецкому таблоиду Bild.
Кречмер считает, что международная конференция по Ливии в Берлине показала возможность конструктивного сотрудничества с Россией, пишет life.ru.
Премьер Саксонии также высказал желание Германии сотрудничать и с Вашингтоном.
Ранее заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в интервью НСН рассказал, почему канцлер ФРГ Ангела Меркель после переговоров с Путиным ратует за «Северный поток-2».
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