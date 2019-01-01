По словам министра, Германия рассчитывает перейти на газотурбинные электростанции, и потребность в газе резко увеличится, пишет РИА ФАН.

При этом Альтмайер пояснил, что Берлин приложит усилия, чтобы обеспечить сохранение транзита российского газа через украинскую газотранспортную систему, отмечает RT.

На прошлой неделе президент Укрaины Владимир Зеленский зaявил, что aмерикaнский лидер Дональд Трамп сможет решить вопрос строительствa гaзопроводa «Северный поток – 2» в пользу Киевa. Политолог, экс-президент регионального института политических коммуникаций Иван Мезюхо в эфире НСН назвал заявление президента Украины против строительства «Северного потока-2» предвыборной агитацией.

