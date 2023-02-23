В Германии поддержали полный запрет на поставки российского газа

Берлин не возражает против общеевропейского эмбарго на поставки газа из РФ, заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и климата ФРГ Роберт Хабек. Об этом сообщает ТАСС.

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Чиновник отметил, что компании ФРГ отказались от использования российского газа, поэтому Европа может отказаться от «голубого топлива» из РФ.

В то же время Хабек признал, что не все страны Евросоюза готовы поддержать такое решение. Он напомнил, что ряд государств Восточной Европы зависят от российских энергоносителей намного больше, чем Германия.

Вместо полного отказа от газа из РФ вице-канцлер призвал сосредоточиться на соблюдении режима антироссийских санкций.

Природного газа в России хватит на долгие десятилетия, заявил ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:ГерманияРоссийский Газ
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