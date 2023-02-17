Газпром: Газа в России хватит на долгие десятилетия

ТАСС отмечает, что извлекаемые запасы природного газа «Газпрома» по сумме всех категорий на конец 2022 года составляют 35 трлн кубометров.

По итогам прошлого года добыча газа составила более 412 млрд кубометров. При этом в страны дальнего зарубежья «Газпром» поставил свыше 100 млрд кубометров газа, сообщает НСН.

Ранее президент России Владимир Путин назвал решение сохранить «Газпром» как единый стратегический комплекс стратегически верным. Он отметил, что «Газпром» развивался, а также поддерживал ряд других отраслей и целые регионы. По словам главы государства, «Газпром» стал одним из локомотивов экономического возрождения и роста.

