В Германии допустили, что центробанки начнут «прятать» свои долларовые резервы

Центробанки антизападных стран могут начать «прятать» свои долларовые резервы на фоне заморозки золотовалютных запасов Банка России из-за санкций, считает профессор Университета имени Гете во Франкфурте-на-Майне Ян Питер Кранен. Об этом эксперт заявил в беседе с Wirtschafts Woche.

Центробанк оспорит заморозку российских золотовалютных резервов

По мнению Кранена, после антироссийских санкций другие государства зададутся вопросом, стоит ли им продолжать хранить активы на западных счетах, пишет «Свободная пресса».

«Их вероятная реакция — диверсификация — не только в используемых резервных валютах, но и в том, где и как их хранить. Это можно сделать тайком», — допустил эксперт, добавив, что осуществить это можно через «государственные подставные фирмы».

Кроме того, профессор заявил, что страны могут хранить средства небольшими частями на частном рынке капитала. Благодаря этому установить владельца денег будет невозможно, что позволит государствам сохранять инвестиции на финансовых рынках на Западе, отмечает Газета.ру.

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ФОТО: pixabay.com
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