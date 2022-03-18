В ФРГ предупредили о нехватке строительных материалов из-за санкций

Генеральный директор Главной ассоциации строительной индустрии Германии Тим Оливер Мюллер предупредил о возможной нехватке стройматериалов в стране из-за санкций, передает Funke.

По его словам, на данный момент возникли проблемы с поставками шурупов и гвоздей.

Также Мюллел подчеркнул, что в настоящее время необходимо задаться вопросом о том, какие строительные проекты нужно прекратить, а без каких нельзя будет обойтись.

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Он также выделил еще одну проблему – рост цен на сталь и алюминий.

Ранее стало известно, что Германия обсуждает с Норвегией строительство трубопровода для поставки водорода как одну из мер сокращений зависимости Европы от российских энергоресурсов.


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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:СанкцииСтроительствоГермания
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