В ФРГ предупредили о нехватке строительных материалов из-за санкций
Генеральный директор Главной ассоциации строительной индустрии Германии Тим Оливер Мюллер предупредил о возможной нехватке стройматериалов в стране из-за санкций, передает Funke.
По его словам, на данный момент возникли проблемы с поставками шурупов и гвоздей.
Также Мюллел подчеркнул, что в настоящее время необходимо задаться вопросом о том, какие строительные проекты нужно прекратить, а без каких нельзя будет обойтись.
Он также выделил еще одну проблему – рост цен на сталь и алюминий.
Ранее стало известно, что Германия обсуждает с Норвегией строительство трубопровода для поставки водорода как одну из мер сокращений зависимости Европы от российских энергоресурсов.
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