Германия обсудит с Норвегией строительство трубопровода для поставки водорода
Германия обсуждает с Норвегией строительство трубопровода для поставки водорода как одну из мер сокращений зависимости Европы от российских энергоресурсов, передает «Интерфакс» со ссылкой на официальное заявление двух стран.
Сообщается, что по итогам встречи министра экономики Германии Роберта Хабека с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере было решено преступить к техническому анализу проекта.
Отмечается, что на данный момент разрабатывается необходимая инфраструктура для поставки «зеленого» водорода.
Ранее Крупнейший энергетический концерн Германии E.ON прекратил покупать газ у российских компаний. Соответствующее заявление сделал генеральный директор E.ON Леонард Бирнбаум.
При этом в E.ON подчеркнули, что не заключают с производителями долгосрочных контрактов на поставку, однако часть газа приобреталась у «Газпрома».
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