Германия обсудит с Норвегией строительство трубопровода для поставки водорода

Германия обсуждает с Норвегией строительство трубопровода для поставки водорода как одну из мер сокращений зависимости Европы от российских энергоресурсов, передает «Интерфакс» со ссылкой на официальное заявление двух стран.

Сообщается, что по итогам встречи министра экономики Германии Роберта Хабека с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере было решено преступить к техническому анализу проекта.

Отмечается, что на данный момент разрабатывается необходимая инфраструктура для поставки «зеленого» водорода.

Обмен ударами. Политизированный газ разрушит Европу и Россию

Ранее Крупнейший энергетический концерн Германии E.ON прекратил покупать газ у российских компаний. Соответствующее заявление сделал генеральный директор E.ON Леонард Бирнбаум.

При этом в E.ON подчеркнули, что не заключают с производителями долгосрочных контрактов на поставку, однако часть газа приобреталась у «Газпрома».


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ТрубопроводНорвегияГермания
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры