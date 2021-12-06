В ФРГ назвали условие ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2»

«Процесс сертификации не завершен... пока это так, «Северный поток — 2» не может быть принят в эксплуатацию», — подчеркнула Гюттлер.

Ранее Германия приостановила сертификацию проекта до тех пор, пока компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG не передаст основные активы и кадровые ресурсы дочерней компании.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что существуют определенные протоколы и данное решение не является политизированным.