В ФРГ назвали условие ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2»

Представитель Минэкономики ФРГ Нина-Мари Гюттлер заявила, что газопровод «Северный поток — 2» не будет принять в эксплуатацию, пока идёт его сертификация, сообщает ТАСС.

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«Процесс сертификации не завершен... пока это так, «Северный поток — 2» не может быть принят в эксплуатацию», — подчеркнула Гюттлер.

Ранее Германия приостановила сертификацию проекта до тех пор, пока компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG не передаст основные активы и кадровые ресурсы дочерней компании.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что существуют определенные протоколы и данное решение не является политизированным.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Лельчук
ТЕГИ:ГерманияГазопроводСеверный Поток-2
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