В Кремле оценили приостановку сертификации «Северного потока-2»

Решение о приостановке процесса сертификации компании-оператора газопровода «Северный поток-2» не политизировано, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Приостановка сертификации «Северного потока 2» может затянуться на месяц

Ранее Германия приостановила сертификацию проекта, процедура возобновится после передачи основных активов и кадровых ресурсов дочерней компании оператора проекта Nord Stream 2 AG.

«В данном случае действительно существуют определенные протоколы, нормы европейского законодательства на этот счет. И компания-оператор готова выполнить все требования действующего законодательства с тем, чтобы как можно скорее запустить этот важный для всех проект», — цитирует Пескова ТАСС.

Кроме того, представитель Кремля заявил, что энергетический кризис в Европе и запуск газопровода не зависят друг от друга, несмотря на то, что эти процессы протекают в одной области.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГазопроводСеверный Поток-2Дмитрий Песков
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