В Кремле оценили приостановку сертификации «Северного потока-2»
Решение о приостановке процесса сертификации компании-оператора газопровода «Северный поток-2» не политизировано, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее Германия приостановила сертификацию проекта, процедура возобновится после передачи основных активов и кадровых ресурсов дочерней компании оператора проекта Nord Stream 2 AG.
«В данном случае действительно существуют определенные протоколы, нормы европейского законодательства на этот счет. И компания-оператор готова выполнить все требования действующего законодательства с тем, чтобы как можно скорее запустить этот важный для всех проект», — цитирует Пескова ТАСС.
Кроме того, представитель Кремля заявил, что энергетический кризис в Европе и запуск газопровода не зависят друг от друга, несмотря на то, что эти процессы протекают в одной области.
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