В Кремле оценили приостановку сертификации «Северного потока-2»

Ранее Германия приостановила сертификацию проекта, процедура возобновится после передачи основных активов и кадровых ресурсов дочерней компании оператора проекта Nord Stream 2 AG.

«В данном случае действительно существуют определенные протоколы, нормы европейского законодательства на этот счет. И компания-оператор готова выполнить все требования действующего законодательства с тем, чтобы как можно скорее запустить этот важный для всех проект», — цитирует Пескова ТАСС.

Кроме того, представитель Кремля заявил, что энергетический кризис в Европе и запуск газопровода не зависят друг от друга, несмотря на то, что эти процессы протекают в одной области.

