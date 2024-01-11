Выдача кредитов в России упала до минимума за пять лет

В последний раз более низкий результат в уходящем месяце года был зафиксирован в 2017 году - тогда россияне набрали кредитов на 319,2 миллиарда. По сравнению с ноябрем выдача займов снизилась на 9% в денежном выражении и на 15% в количественном.

Аналитики связывают тенденцию с ужесточением регулирования со стороны Центробанка. Если до этого сегодняшнего дня предельная долговая нагрузка для более жестких мер должна была составлять более 80 процентов, то к концу года - более 50 процентов.

