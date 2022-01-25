В ФНС заявили, что Россия готова к обеспечению прозрачности криптоактивов

По его словам, все необходимые инструменты и технические решения в России имеются и применяются. Коньков подчеркнул, что в плане прозрачности и регулирования активов важен законопроект о декларировании криптоактивов для юридических лиц. Коньков напомнил, что инициатива прошла в Госдуме первое чтение.

Ранее вице-президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Денис Бушнов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что российской власти следует признать использование криптовалюты, поскольку запретить ее невозможно.

