В ФНС заявили, что Россия готова к обеспечению прозрачности криптоактивов

Заместитель начальника управления налогообложения юридических лиц ФНС Андрей Коньков 25 января заявил, что в России есть необходимые технические инструменты для обеспечения прозрачности криптоактивов. Об этом сообщает ТАСС.

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По его словам, все необходимые инструменты и технические решения в России имеются и применяются. Коньков подчеркнул, что в плане прозрачности и регулирования активов важен законопроект о декларировании криптоактивов для юридических лиц. Коньков напомнил, что инициатива прошла в Госдуме первое чтение.

Ранее вице-президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Денис Бушнов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что российской власти следует признать использование криптовалюты, поскольку запретить ее невозможно.

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ФОТО: Биткоин // pixabay.com
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