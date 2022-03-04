В феврале в России снова упали продажи новых автомобилей

Россияне приобрели в феврале 2022 года 114 349 новых легковых автомобилей и LCV (лёгкие коммерческие автомобили). Как говорится в отчёте Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), это на 5 732 штуки или 4,8% меньше, чем в феврале прошлого года.

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Лидером по количеству реализованных автомобилей стал АвтоВАЗ - продано 22 378 экземпляров Lada. Второе место у Kia (15 001 шт.), третье - у Hyundai (13 761 шт.). Замыкают ТОП-5 компании Renault (10 382 шт.) и Toyota (7 568 шт.).

Ранее в Министерстве торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи заявили, что санкции против России, к которым присоединилась страна, не распространяются на автомобили, смартфоны и другую бытовую технику южнокорейского производства.

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ФОТО: РИА Новости
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