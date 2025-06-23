В Белгородской области машины скорой помощи оборудуют сетками от ударов БПЛА

Автомобили скорой помощи в Белгородской области оборудуют сетками для защиты от ударов беспилотников. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Как отметил губернатор, накануне при атаках БПЛА в области были ранены семь человек, в том числе трое сотрудников скорой. Гладков напомнил, что кареты скорой помощи уже оборудовали детекторами дронов и средствами РЭБ.

«Зачастую они работают в условиях, когда их защищают “Орлан”, “Барс”, самооборона, но все равно понимаем, что это не дает стопроцентной гарантии безопасности. Поэтому начинаем оборудовать наши “скорые помощи” по примеру сельхозтехники — защитными “мангалами” от ударов дронов», - написал губернатор в Telegram-канале.

Гладков подчеркнул, что власти продолжат искать все возможные пути для защиты медиков.

Ранее стало известно, что белгородских фельдшеров Ольгу Любимову и Марину Паровышник, спасавших мирных жителей и погибших в результате аварии, посмертно удостоили ордена Пирогова, напоминает 360.ru.

