СМИ: США направили две группы самолетов для отвлечения при атаке на Иран

США при ударах по Ирану использовали отвлекающий маневр и отправили бомбардировщики с работающими радиолокационными ответчиками в направлении, противоположном от Ближнего Востока. Об этом пишет New York Times.

По данным газеты, нести противобункерные бомбы GBU-57 и не быть обнаруженными радарами Ирана способны лишь стратегические бомбардировщики B-2. Чтобы «создать путаницу» при атаке, американская сторона решила отправить две группы таких самолетов из штата Миссури примерно в одно время.

«Одна группа должна была лететь на запад, в сторону [острова] Гуам с включенными транспондерами, чтобы можно было отследить их при помощи коммерческих спутников», — отмечается в материале.

При этом другая группа из семи бомбардировщиков с отключенными транспондерами, загруженных бомбами, летела в сторону Ирана. Такие действия могли создать ложное представление о времени и направлении планируемого США удара.

Ранее Вашингтон атаковал заводы в иранских Фордо, Натанзе и Исфахане. Президент США Дональд Трамп заявил, что ядерные объекты получили «колоссальные повреждения», пишет Ura.ru.

