В Европе заморозили 207 млрд евро суверенных активов России
Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что после начала российской спецоперации на Украине страны Евросоюза заморозили 207 млрд евро суверенных активов России, сообщает ТАСС.
По его словам, в эту сумму входят в том числе и активы Центробанка РФ.
«Еврокомиссия обсуждает возможность использования для финансирования восстановления Украины доходов от российских активов», - добавил Рейндерс, отметив, что Еврокомиссия рассчитывает получить таким образом до трёх млрд евро в год.
Ранее Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что вопрос возможного изъятия замороженных активов России является «ужасно сложным», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Европе заморозили 207 млрд евро суверенных активов России
- Балицкий: ВСУ на Запорожском направлении потеряли порядка 20 тысяч человек
- Песков отказался комментировать суммы госконтрактов с ЧВК «Вагнер»
- Повышение МРОТ обеспечит рост зарплат для 4,8 млн россиян
- Посольство РФ в Париже призвало россиян быть осторожными на фоне протестов
- Песков: Все службы и ведомства во время мятежа Пригожина исполняли свою работу
- Шойгу призвал модернизировать самолеты А-50
- Шойгу заявил, что Киев требует от ВСУ наступать по настоянию Запада
- Шойгу: ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений контрнаступления
- Шойгу: ВС РФ уничтожили почти все поставленные ВСУ Польшей и Португалией танки Leopard
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru