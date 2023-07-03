В Европе заморозили 207 млрд евро суверенных активов России

По его словам, в эту сумму входят в том числе и активы Центробанка РФ.

«Еврокомиссия обсуждает возможность использования для финансирования восстановления Украины доходов от российских активов», - добавил Рейндерс, отметив, что Еврокомиссия рассчитывает получить таким образом до трёх млрд евро в год.

Ранее Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что вопрос возможного изъятия замороженных активов России является «ужасно сложным», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

