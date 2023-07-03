В Европе заморозили 207 млрд евро суверенных активов России

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что после начала российской спецоперации на Украине страны Евросоюза заморозили 207 млрд евро суверенных активов России, сообщает ТАСС.

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По его словам, в эту сумму входят в том числе и активы Центробанка РФ.

«Еврокомиссия обсуждает возможность использования для финансирования восстановления Украины доходов от российских активов», - добавил Рейндерс, отметив, что Еврокомиссия рассчитывает получить таким образом до трёх млрд евро в год.

Ранее Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что вопрос возможного изъятия замороженных активов России является «ужасно сложным», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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