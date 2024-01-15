В Европе предложили ввести пошлины на сельхозпродукцию с Украины
Глава Минсельхоза Венгрии Иштван Надь заявил, что он и его коллеги из Болгарии, Польши, Румынии и Словакии предложили Еврокомиссии восстановить таможенные пошлины на украинскую сельхозпродукцию, сообщает ТАСС.
По его словам, также следует обязать сельхозпроизводителей из Украины придерживаться стандартов Евросоюза.
«Брюссель должен принять меры по защите рынков стран ЕС, граничащих с Украиной, и в то же время предоставить им возможность использовать свой экспортный потенциал», - указал Надь.
Он добавил, что вклад фермеров Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии в европейскую продовольственную безопасность имеет важное значение.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru