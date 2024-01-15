В Европе предложили ввести пошлины на сельхозпродукцию с Украины

По его словам, также следует обязать сельхозпроизводителей из Украины придерживаться стандартов Евросоюза.

«Брюссель должен принять меры по защите рынков стран ЕС, граничащих с Украиной, и в то же время предоставить им возможность использовать свой экспортный потенциал», - указал Надь.

Он добавил, что вклад фермеров Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии в европейскую продовольственную безопасность имеет важное значение.

Ранее кабин РФ установил тарифные квоты на беспошлинный вывоз зерна, подсолнечного масла и подсолнечного шрота из ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей до 31 декабря 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

