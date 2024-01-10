Агроэкспорт: Россия в 2023 году экспортировала рекордный объем зернобобовых культур
Россия в 2023 году экспортировала рекордный объем зернобобовых культур, следует из оценок, опубликованных ФГБУ «Агроэкспорт» при Минсельхозе РФ.
Отмечается, что большая часть поставок пришлась на горох. Всего было поставлено 3,2 миллиона тонн зернобобовых, что в 2,5 раза больше значений 2022 года.
Ранее сообщалось, что Испания закупила рекордный объем российского зерна за 11 лет. В октябре 2023 года на Испанию пришлось 55% экспорта российского зерна. Уточняется, что Испания закупила в России 110 тысяч тонн зерна на сумму в €24 миллиона, установив новый рекорд с ноября 2012 года. Затраты на закупки в денежном выражении в сравнении с сентябрем 2023 года выросли в 17 раз.
Прочие страны Евросоюза (ЕС) за октябрь 2023 года импортировали 91 тысячу тонн. Общий экспорт российского зерна в страны ЕС за 10 месяцев 2023 года вырос на 50 процентов и составил 1,2 миллиона тонн, передает «Радиоточка НСН».
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