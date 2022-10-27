В Еврокомиссии рассказали о заморозке российских активов на €17,5 млрд

Евросоюз в рамках санкций против России заморозил российские активы на сумму €17,5 млрд. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд в эфире радио ORF.

Глава Еврокомиссии назвала главной целью ЕС конфискацию активов РФ

«Мы добились прогресса, в апреле мы начали с примерно €6,7 млрд, а на сегодня эта сумма уже составляет €17,5 млрд», — подчеркнул Виганд.

По словам представителя ЕК, речь идет об активах 1350 лиц и организаций, попавших под санкций. Больше всего связанных с РФ активов заблокировали в Германии, Бельгии, Франции, Люксембурге, Ирландии, Италии, Австрии.

Виганд указал, что европейские власти создали рабочую группу, в рамках которой проводят консультации со странами-членами ЕС для обеспечения «эффективного применения санкций и заморозки» активов.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииЕвросоюзЕврокомиссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры