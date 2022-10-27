В Еврокомиссии рассказали о заморозке российских активов на €17,5 млрд
Евросоюз в рамках санкций против России заморозил российские активы на сумму €17,5 млрд. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд в эфире радио ORF.
«Мы добились прогресса, в апреле мы начали с примерно €6,7 млрд, а на сегодня эта сумма уже составляет €17,5 млрд», — подчеркнул Виганд.
По словам представителя ЕК, речь идет об активах 1350 лиц и организаций, попавших под санкций. Больше всего связанных с РФ активов заблокировали в Германии, Бельгии, Франции, Люксембурге, Ирландии, Италии, Австрии.
Виганд указал, что европейские власти создали рабочую группу, в рамках которой проводят консультации со странами-членами ЕС для обеспечения «эффективного применения санкций и заморозки» активов.
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