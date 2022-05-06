В Эстонии годовая инфляция ускорилась до 18,8%

В Эстонии апрельская инфляция в годовом выражении ускорилась до 18,8%, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент статистики страны.

При этом отмечается, что товары в годовом исчислении подорожали на 14,4%, услуги – на 27,8%.

Больше всего подорожал сетевой газ – на 237%, а также электричество в домах – на 119%.

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Департамент сообщил и о подорожании продуктов питания. Так, картофель в стране подорожал на 134,3%, растительные масла на 57%, крупы – почти на 38%.

Ранее стало известно, что годовая инфляция в Турции в апреле достигла почти 70 процентов. Об этом сообщается на сайте Турецкого статистического института (TUIK).



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ФОТО: РИА Новости
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