В Эстонии годовая инфляция ускорилась до 18,8%
В Эстонии апрельская инфляция в годовом выражении ускорилась до 18,8%, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент статистики страны.
При этом отмечается, что товары в годовом исчислении подорожали на 14,4%, услуги – на 27,8%.
Больше всего подорожал сетевой газ – на 237%, а также электричество в домах – на 119%.
Департамент сообщил и о подорожании продуктов питания. Так, картофель в стране подорожал на 134,3%, растительные масла на 57%, крупы – почти на 38%.
Ранее стало известно, что годовая инфляция в Турции в апреле достигла почти 70 процентов. Об этом сообщается на сайте Турецкого статистического института (TUIK).
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