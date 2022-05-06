В Эстонии годовая инфляция ускорилась до 18,8%

В Эстонии апрельская инфляция в годовом выражении ускорилась до 18,8%, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент статистики страны.

При этом отмечается, что товары в годовом исчислении подорожали на 14,4%, услуги – на 27,8%.

Больше всего подорожал сетевой газ – на 237%, а также электричество в домах – на 119%.