Инфляция в Турции подскочила почти до 70 процентов

Годовая инфляция в Турции в апреле достигла почти 70 процентов. Об этом сообщается на сайте Турецкого статистического института (TUIK).

В январе показатель был на уровне 48,69 процента, а к апрелю увеличился до 69,97 процента. При этом в месячном выражении инфляция снизилась с 9,19 до 7,67 процента.

Ранее председатель Центробанка республики Шахап Кавджиоглу заявил, что инфляция в Турции по итогам 2022 года достигнет 42,8 процента, что почти в два раза выше, чем ожидалось ранее.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган является приверженцем альтернативной экономической теории, согласно которой снижение ключевой ставки позволяет бороться с ростом цен.

Ранее сегодня Банк Англии объявил о повышении ключевой ставки с 0,75% до 1%. В сообщении регулятора говорится, что также был повышен прогноз по инфляции на 2022 год - с 5,75% до 10,25%. Банк Англии не исключил, что ко второму кварталу 2023 года ключевая ставка может быть повышена до 2,5%.

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ФОТО: pxhere.com
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