Инфляция в Турции подскочила почти до 70 процентов
Годовая инфляция в Турции в апреле достигла почти 70 процентов. Об этом сообщается на сайте Турецкого статистического института (TUIK).
В январе показатель был на уровне 48,69 процента, а к апрелю увеличился до 69,97 процента. При этом в месячном выражении инфляция снизилась с 9,19 до 7,67 процента.
Ранее председатель Центробанка республики Шахап Кавджиоглу заявил, что инфляция в Турции по итогам 2022 года достигнет 42,8 процента, что почти в два раза выше, чем ожидалось ранее.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган является приверженцем альтернативной экономической теории, согласно которой снижение ключевой ставки позволяет бороться с ростом цен.
Ранее сегодня Банк Англии объявил о повышении ключевой ставки с 0,75% до 1%. В сообщении регулятора говорится, что также был повышен прогноз по инфляции на 2022 год - с 5,75% до 10,25%. Банк Англии не исключил, что ко второму кварталу 2023 года ключевая ставка может быть повышена до 2,5%.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+5 011 / сут.
Умерли
377 тыс.+139 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+8 723 / сут.
- США убрали из антироссийских санкций сделки, связанные с интеллектуальной собственностью
- СМИ: Дзюба не планирует продлевать контракт с «Зенитом»
- Зеленский сообщил, что Киев уже готовит масштабный план восстановления страны
- СМИ: ВОЗ может закрыть региональный офис в Москве
- YouTube заблокировал трансляции канала Радио «Радонеж»
- Инфляция в Турции подскочила почти до 70 процентов
- Шипачев и Войнов перешли в ХК «Ак Барс»
- Песков заявил, что источники Путина надёжнее «Википедии»
- Япония объявила о дополнительных санкциях против России
- ЦБ снизил официальный курс доллара на пятницу до 66,24 рубля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru