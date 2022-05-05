Инфляция в Турции подскочила почти до 70 процентов

Годовая инфляция в Турции в апреле достигла почти 70 процентов. Об этом сообщается на сайте Турецкого статистического института (TUIK).

В январе показатель был на уровне 48,69 процента, а к апрелю увеличился до 69,97 процента. При этом в месячном выражении инфляция снизилась с 9,19 до 7,67 процента.

Ранее председатель Центробанка республики Шахап Кавджиоглу заявил, что инфляция в Турции по итогам 2022 года достигнет 42,8 процента, что почти в два раза выше, чем ожидалось ранее.