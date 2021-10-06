В ЕС решили расследовать причины скачка цен на газ
Греция, Франция, Испания, Чехия и Румыния предложили провести расследование причин роста цен на газ в Европе, говорится в совместном заявлении этих стран, передает ТАСС.
«Что касается газа, то функционирование европейского рынка газа следует расследовать, чтобы понять, почему текущие газовые контракты оказались недостаточны», — следует из документа.
Также в Европе призвали установить общие правила по объемам запасов газа, чтобы смягчить скачки цен на него.
Как сообщалось ранее, цена на газ в Европе вновь обновила исторический рекорд и превысила в ходе торгов на бирже 1300 долларов за одну тысячу кубических метров. Ценовое ралли голубого топлива продолжается на фоне недостаточной закачки топлива в подземные хранилища и повышенного спроса на него.
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