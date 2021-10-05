Всё выше: Газ в Европе пробил $1300 за 1 тысячу кубометров

Цена на газ в Европе вновь обновила исторический рекорд и превысила в ходе сегодняшних торгов на бирже 1300 долларов за одну тысячу кубических метров. Ценовое ралли голубого топлива продолжается на фоне недостаточной закачки топлива в подземные хранилища и повышенного спроса на него.

Ранее в «Газпроме» спрогнозировали холодный и снежный предстоящий зимний сезон в Европе, что приведёт к увеличению расхода газа и соответственно к спросу на него.

Сегодня же стоимость акций российского концерна на открытии торгов на Московской бирже впервые превысила 380 рублей, обновив исторический максимум, установленный накануне. В максимальном значении за одну акцию сегодня давали 383 рубля, 40 копеек.

