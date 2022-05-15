В ЕС разработали план покупки газа из России в обход санкций

Евросоюз (ЕС) разработал план покупать газ в России за рубли и в обход санкций, который предложит своим импортерам топлива. Об этом 14 мая сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

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По плану, Европейская комиссия (ЕК) собирает указать в новом руководстве по платежам за газ, что компаниям необходимо заявить о выполнении своих обязательств после оплаты за газ в евро или долларах по существующим контрактам. При этом исполнительный орган ЕС заверил правительства европейских стран на закрытом заседании, что руководство не будет препятствовать компаниям открывать счета в Газпромбанке и разрешит приобретать российское топливо в соответствии с санкциями ЕС.

«Еще один ключевой момент заключается в том, что после того, как европейские компании произведут платеж в евро или долларах и заявят о выполнении своих обязательств, от российской стороны не должно требоваться никаких дальнейших действий в отношении платежа», — подчеркивает Bloomberg.

По данным источника издания, план уже поддержали Германия, Венгрия, Италия и Франция. Польша отметила «некие юридические ясности». Остальные отметили, что в рекомендациях нет четких указаний на открытие счетов в рублях.

Ранее Путин подписал указ о рублёвых расчетах за газ с недружественными странами, сообщает телеканал «360». По его словам, для этого западные страны должны будут открыть счета в российских банках.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РубльГазРоссийский ГазЕвросоюз
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