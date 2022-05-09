Путин образовал рабочую группу для создания новых механизмов валютного регулирования
Президент России Владимир Путин образовал межведомственную рабочую группу, в задачи которой войдёт выработка новых механизмов в сфере валютного регулирования и международных расчётов, сообщает пресс-служба Кремля.
Согласно распоряжению, которое опубликовано на официальном портале правовой информации, состав это группы уже утверждён, возглавил её помощник президента РФ Максим Орешкин.
Кроме разработки плана формирования инфраструктуры расчётов России с партнёрами из дружественных стран, как в рублях, так и в национальных валютах, рабочая группа будет решать вопросы валютного регулирования «в целях обеспечения баланса спроса и предложения при совершении операций на валютном рынке».
Ранее Путин подписал указ о рублёвых расчетах за газ с недружественными странами, сообщает телеканал «360». По его словам, для этого западные страны должны будут открыть счета в российских банках.
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