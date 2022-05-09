Путин образовал рабочую группу для создания новых механизмов валютного регулирования

Согласно распоряжению, которое опубликовано на официальном портале правовой информации, состав это группы уже утверждён, возглавил её помощник президента РФ Максим Орешкин.

Кроме разработки плана формирования инфраструктуры расчётов России с партнёрами из дружественных стран, как в рублях, так и в национальных валютах, рабочая группа будет решать вопросы валютного регулирования «в целях обеспечения баланса спроса и предложения при совершении операций на валютном рынке».

Ранее Путин подписал указ о рублёвых расчетах за газ с недружественными странами, сообщает телеканал «360». По его словам, для этого западные страны должны будут открыть счета в российских банках.

