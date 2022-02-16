В ЕС рассказали о мерах на случай перебоев с поставками газа из России

Евросоюз подготовился к возможному частичному сокращению поставок газа из России. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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«Наши модели на случай частичного нарушения или дальнейшего сокращения поставок газа "Газпромом" теперь показывают, что мы сейчас находимся скорее в безопасной ситуации», — цитирует главу ЕК «Интерфакс».

По словам фон дер Ляйен, Европа уже обсудила возможное увеличение поставок сжиженного и природного газа США, Катаром, Египтом, Азербайджаном, Нигерией, Южной Кореей.

Глава Еврокомиссии также напомнила о решении Японии переадресовать в страны ЕС часть партий СПГ.

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