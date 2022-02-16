В ЕС рассказали о мерах на случай перебоев с поставками газа из России
Евросоюз подготовился к возможному частичному сокращению поставок газа из России. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Наши модели на случай частичного нарушения или дальнейшего сокращения поставок газа "Газпромом" теперь показывают, что мы сейчас находимся скорее в безопасной ситуации», — цитирует главу ЕК «Интерфакс».
По словам фон дер Ляйен, Европа уже обсудила возможное увеличение поставок сжиженного и природного газа США, Катаром, Египтом, Азербайджаном, Нигерией, Южной Кореей.
Глава Еврокомиссии также напомнила о решении Японии переадресовать в страны ЕС часть партий СПГ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
14,7 млн+179 тыс. / сут.
Умерли
342 тыс.+748 / сут.
Выздоровели
11,6 млн+172 тыс. / сут.
- Бывших прокурора и зампрокурора Новосибирской области задержали по подозрению во взятках
- Зеленский поздравил украинцев с Днем единения
- Путин выступит на итоговой коллегии МВД 17 февраля
- Памфилова удивилась данным о доле россиян, убежденных в честности выборов
- Суд арестовал жителя Плесецка по подозрению в госизмене
- В ЕС рассказали о мерах на случай перебоев с поставками газа из России
- Российские биатлонистки стали вторыми в эстафете на ОИ в Пекине
- В России госпитализировали менее 20 тысяч пациентов с COVID-19 за сутки
- Ялтинский экономический форум вновь перенесли из-за коронавируса
- Хоккеисты сборной России вышли в полуфинал Олимпиады
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru