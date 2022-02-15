СМИ: Экспорт нефти и газа из США резко вырос на фоне украинского кризиса
Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из США в Европу вырос на фоне эскалации кризиса на Украине. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Издание отмечает, что рост добычи нефти и газа в Соединенных Штатах позволяет вытеснить с европейского рынка конкурентов из России.
«Поскольку нефтегазовая отрасль продолжает восстанавливаться после обвала цен весной 2020 года, вызванного началом пандемии, США снова являются крупнейшим производителем нефти в мире — почти на 20% выше двух своих конкурентов, Саудовской Аравии и России — и крупнейшим в мире производителем природного газа», — отмечается в материале.
Газета подчеркивает, что укрепление американской нефтегазовой промышленности связано с кризисом на Украине.
«Украинский кризис и энергетический кризис в Европе проливают свет на глобальное влияние добычи нефти и газа в США», — указывает издание.
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