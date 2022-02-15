СМИ: Экспорт нефти и газа из США резко вырос на фоне украинского кризиса

Издание отмечает, что рост добычи нефти и газа в Соединенных Штатах позволяет вытеснить с европейского рынка конкурентов из России.

«Поскольку нефтегазовая отрасль продолжает восстанавливаться после обвала цен весной 2020 года, вызванного началом пандемии, США снова являются крупнейшим производителем нефти в мире — почти на 20% выше двух своих конкурентов, Саудовской Аравии и России — и крупнейшим в мире производителем природного газа», — отмечается в материале.

Газета подчеркивает, что укрепление американской нефтегазовой промышленности связано с кризисом на Украине.

«Украинский кризис и энергетический кризис в Европе проливают свет на глобальное влияние добычи нефти и газа в США», — указывает издание.

