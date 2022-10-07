В ЕС назвали способ разморозить зависшие из-за санкций активы россиян

Кроме того, сообщество допускает «предоставление средств и экономических ресурсов» НРД на условиях, которые компетентные органы — в частности, регуляторы и министерства финансов стран ЕС — «сочтут целесообразными».

Как подчеркивает Еврокомиссия, предоставление средств и активов возможно только с целью завершения операций, контрактов и других соглашений, заключенных с российским депозитарием до введения против него санкций 3 июня. Иностранным контрагентам необходимо провести все операции с НРД до 7 января следующего года.

«Государство-член [Евросоюза] должно информировать другие государства-члены и комиссию о любом разрешении, предоставленном в соответствии с настоящим пунктом в течение двух недель с момента получения разрешения», — добавили в ЕК.

Накануне Евросоюз утвердил очередной, восьмой пакет антироссийских санкций, напоминает телеканал «360». В число ограничений входят потолок цен на российскую нефть и запрет на использование россиянами кошельков на европейских криптовалютных биржах, пишет «Свободная пресса».

