В ЕС назвали способ разморозить зависшие из-за санкций активы россиян
Компетентные органы стран Евросоюза могут разрешить разморозку денежных средств или активов, которые принадлежат российскому Национальному расчетному депозитарию (НРД). Об этом говорится в публикации в официальном журнале ЕС о восьмом пакете санкций в отношении РФ.
Кроме того, сообщество допускает «предоставление средств и экономических ресурсов» НРД на условиях, которые компетентные органы — в частности, регуляторы и министерства финансов стран ЕС — «сочтут целесообразными».
Как подчеркивает Еврокомиссия, предоставление средств и активов возможно только с целью завершения операций, контрактов и других соглашений, заключенных с российским депозитарием до введения против него санкций 3 июня. Иностранным контрагентам необходимо провести все операции с НРД до 7 января следующего года.
«Государство-член [Евросоюза] должно информировать другие государства-члены и комиссию о любом разрешении, предоставленном в соответствии с настоящим пунктом в течение двух недель с момента получения разрешения», — добавили в ЕК.
Накануне Евросоюз утвердил очередной, восьмой пакет антироссийских санкций, напоминает телеканал «360». В число ограничений входят потолок цен на российскую нефть и запрет на использование россиянами кошельков на европейских криптовалютных биржах, пишет «Свободная пресса».
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