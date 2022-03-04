В ЕС могут расширить список банков России, отключенных от SWIFT

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что заменить SWIFT внутри России получится за неделю, а вот выводить российские счета за рубеж придется через третьи страны, но на это понадобится много времени.