В ЕС могут расширить список банков России, отключенных от SWIFT

В Европейском союзе не исключили возможность расширения списка российских банков, которые отключены от SWIFT. Об этом рассказали в Еврокомиссии.

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Ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что заменить SWIFT внутри России получится за неделю, а вот выводить российские счета за рубеж придется через третьи страны, но на это понадобится много времени.

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