В ЕС могут расширить список банков России, отключенных от SWIFT
4 марта 202214:35
В Европейском союзе не исключили возможность расширения списка российских банков, которые отключены от SWIFT. Об этом рассказали в Еврокомиссии.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что заменить SWIFT внутри России получится за неделю, а вот выводить российские счета за рубеж придется через третьи страны, но на это понадобится много времени.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,8 млн+89 174 / сут.
Умерли
355 тыс.+776 / сут.
Выздоровели
14,3 млн+161 тыс. / сут.
- «Едут рассудком»: Песков отреагировал на призыв сенатора США «ликвидировать» Путина
- Путин обсудил с Лукашенко ситуацию на Украине
- МИД Черногории объявил о высылке российского дипломата
- Лукашенко: Белорусы готовы биться и умирать
- В Россию из Донбасса приехало около 20 тысяч детей
- Путин заявил, что Россия продолжит свое развитие
- В ЕС могут расширить список банков России, отключенных от SWIFT
- Еще одна авиакомпания РФ приостановила полеты за границу
- «Аэрофлот» увеличит количество регулярных рейсов в Мексику
- Обвиняемого в педофилии депутата от КПРФ будут судить
4 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru